ما الذي يسبب التنميل في الفخذ؟ أمراض خطيرة وراء تلك الحالة



تنميل الفخذ تنميل الفخذ

الشعور بالتنميل خاصة فى الأطراف من المشكلات الصحية المزعجة خاصة عندما تصيب الشخص أثناء النوم، وهناك العديد من العوامل التى تسبب الشعور بالتنميل فى الفخذ ومنها ارتداء ملابس ضيقة ، ومرض التصلب العصبي المتعدد ، والذئبة، و تعتمد خيارات العلاج لهذه الحالة المؤلمة والمزعجة على ما هو السبب الأساسى فى الشعور بالتنميل.



ووفقا لموقع medicalnewstoday هناك عدد من أسباب التنميل في الفخذ وهى:



ارتداء ملابس ضيقة



من أكثر الاسباب شيوعا وراء الشعوربالتنميل فى الفخذ حيث أنها تمنع تدفق الدم فى الشرايين خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من السمنة لذلك يجب ارتداء الملابس المريحة الفضفاضة حتى يسمح للدم بالتدفق والمرور بالشرايين.

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الذئبةالذئبة هي حالة من أمراض المناعة الذاتية تؤثر على الجهاز العصبي. وهذا يشمل الجهاز العصبي المركزي ، وكذلك الجهاز العصبي المحيطي والمستقل، قد يصاب الأشخاص الذين يصيب مرض الذئبة بالجهاز العصبي المحيطي بأعراض في الأطراف ، بما في ذلك الفخذين.ويشعرمرضى الذئبة بالتنميل وشعور بالحرقة، لا يوجد اختبارمحدد لتأكيد تشخيص مرض الذئبة. ومع ذلك، يمكن للأطباء استخدام فحوصات التصوير وفحوصات الدم ووصفًا لأعراض الشخص لتحديد ما إذا كان لديهم الحالة.وتناول نظام غذائي صحي وممارسة التمارين بانتظام والامتناع عن التدخين يمكن أن يساعد جميع الأشخاص المصابين بمرض الذئبة على العيش بصحة أفضل.الاصابة بمرض التصلب المتعدديعد التنميل أو الوخز في الأطراف السفلية من الأعراض الأولية الشائعة للأشخاص المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد، عادة ما يسبب هذا المرض خدرعلى جانب واحد من الجسم، مرض التصلب العصبي المتعدد يؤثر على المخ والحبل الشوكي عن طريق مهاجمة الألياف الواقية على أعصاب الشخص.ولهذا السبب ، يؤثر التصلب المتعدد على قدرة الإرسال العصبي على التواصل. يمكن أن تكون النتيجة الوخزوالتنميل وفقدان الإحساس بشكل عام، وتشما خيارات العلاج الأخرى غير الدوائية لمرضى التصلب المتعدد تشمل العلاج الطبيعي وراحة العضلات للحد من التشنجات.الورمقد يصاب الشخص بورم في الأنسجة الرخوة في الفخذ، قد يضغط هذا الورم على الأعصاب والأوعية الدموية ، مما يسبب الوخز والخدر، يسمي الأطباء هذه الأورام "الأورام اللحمية الأنسجة الرخوة".وفقا لبعض التقديرات ، تشكل هذه الأنواع من السرطان أقل من 1 ٪ من جميع أنواع السرطان يمكن أن تحدث هذه الأورام في المناطق التالية داخل أو حول الفخذين:الغضروف، العضلة، الأوتار، بالإضافة إلى التنميل ، قد يصاب الشخص بألم أو غثيان أو قيء أو تورم في موقع الفخذ، وتعتمد علاجات ورم الفخذ على المنطقة المحددة التي يؤثر عليها الورم.