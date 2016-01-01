طرق سهلة للتخلص من جفاف الساقين.."ودعى الألم والإحراج"



طرق سهلة للتخلص من جفاف الساقين طرق سهلة للتخلص من جفاف الساقين



تعانى بعض النساء من جفاف الساقين فى فصل الشتاء نتيجة الإفراط فى التعرض للماء وأسباب أخرى أدت إلى نفس النتيجة التى تتسبب فى الشعور بالحكة والإحراج من ظهور علامات الجفاف، ولذلك يجب علاج هذه المشكلة من خلال استخدام مستحضرات تجميل مناسبة للبشرة مع اتباع بعض النصائح العناية بالجسم التى تساعد فى الوقاية من جفاف الساقيين، ولذلك نتعرف عليها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "greenpeople".



علاج جفاف الساقين:

- ينصح باستخدام غسول الجسم الذى يحتوى على جل الصبار الذى يساعد على ترطيب البشرة أو زيت الجوجوبا الذى يحتوى على نسبة عالية من فيتامين E المضاد للأكسدة، ويعمل على ترطيب البشرة، كما يساعد على إصلاح الخلايا التالفة، وجفاف الساقين.



- تعانى المرأة من جفاف الساقين لأسباب مختلفة من الإفراط فى التعرض للماء بشكل يومى، واستخدام طرق خاطئة لإزالة الشعر الزائد من الجسم، مما يتسبب بجفاف البشرة والشعور بالحكة وظهور علامات تشبه جلد الثعبان بالساقين، وتقدم العمر الذى يعتبر من ضمن أسباب جفاف الساقين، ولذلك ينصح بترطيب البشرة باستخدام زيوت طبيعية تعتبر داعم للكولاجين مما يساعد على ترطيب البشرة والحفاظ على حيويتها، لذلك ينصح باستخدام منتج لترطيب يحتوى على الآتى:

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- زيت القرطم، يعتبر من الزيوت الطبيعية الهامة لصحة البشرة وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من أوميجا 6.- زيت النيرولي، يعتبر من الزيوت الطبيعية التى تحافظ على صحة البشرة وحيويتها، وتعزيز مرونة الجلد وغيرها من الفوائد الطبيعية للبشرة.- زيت التوت البري، والذى يعتبر من الزيوت الطبيعية الهامة لصحة البشرة، لأنه يساعد على ترطيبها وحمايتها من الجفاف، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وإضفاء لمسة ناعمة.