فيديو.. بعد مرور عام علي افتتاحه.. 10 معلومات عن مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية



مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية



بعد مرور عام علي افتتاح مسجد العاصمة الإدارية الجديدة، ينشر اليوم السابع أبرز ١٠ معلومات عن مسجد الفتاح العليم والذي يعد أكبر مسجد في الشرق الأوسط .







1- شركة المقاولون العرب هي التى نفذت مسجد العاصمة الإدارية تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة – إدارة المهندسين العسكريين



2- أقيم المسجد على الطريق الدائري الأوسطي الجديد ويعد من أكبر المساجد حول العالم حيث تصل المساحة الإجمالية للمسجد حوالى 106 فدان ويتسع لـ17 الف مصلى.



3- صحن المسجد يتسع لعدد (6300 مصلى) وله 5 مداخل رئيسية ، منهما مدخلين للسيدات ـ ساحة الصلاة الخارجية تتسع لعدد ( 3400 ) مصلى.



4- دور الميزانين مصلى سيدات وهو مزود بحاجب رؤية من الخشب بالطراز الإسلامى بطول حوالى 95 متر مسطح .



5- البدروم يضم مدخلين كل مدخل مزود بسلالم من الجرانيت اضافة إلي سلالم متحركة لخدمة رواد المسجد وهو يتكون من مصلى للرجال يتسع لـ (1200 مصلى) ـ مصلى سيدات يتسع لـ (300 مصلى) ـ عدد (4) ميضأة للرجال والنساء بإجمالي عدد 94 دورة مياه و عدد 2 دارتحفيظ للقرآن للرجال والسيدات .



6- يتضمن مكتبة و عدد 5 مكاتب إداريه وغرفة للمولد و2 غرفة للتحكم فى الكهرباء ومخازن وقاعة إجتماعات تسع 40 فرد.



7- القبة الرئيسية لصحن المسجد بقطر 32 م وارتفاع 28م من سقف المسجد ، و42 م من سطح الارض - يحيط بصحن المسجد عدد 4 قباب ثانوية بقطر 12.5 م وارتفاع 10 م – كما يوجد عدد 4 قباب ثانوية فوق المداخل .



8- الساحة الخارجية للمسجد تضم عدد 4 مآذن بإرتفاع حوالى 95م ويصل طولها بعد إضافة الهلال إلى 102م للمأذنة .



9- ممشى للمشهد الجنائزى لتكريم الشهداء والشخصيات الهامة مصمم على الطراز الفرعونى بطول حوالى 406 متر وعرض 28م.



10- يحيط بالمسجد سور بطول 3.3كم يضم 5 بوابات رئيسية على الطراز الفاطمى بإرتفاع 6 أمتار منها عدد 2بوابة على الطريق الأوسطى وعدد 3 بوابات على الأسوار من الجهات الشمالية والشرقية والجنوبية.

