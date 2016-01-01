5 نصائح لتنظيف جدران البيت بأقل مجهود دون خدشها أو إتلاف لونها

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صورة الخبر: تنظيف جدران المنزل
تنظيف جدران المنزل


قد تتفاجأ المرأة فى بعض الأحيان بوجود بعض بقع الطعام والشراب نتيجة لعب الأطفال على الجدران أو استخدامهم لأقلام الألوان المختلفة لرسم بعض الأشكال، مما يتسبب فى شعورها بالإحراج أمام زملائها فى العمل وأصدقائها عند دعوتهم للمنزل، وقد تستخدم بعض النساء طرق خاطئة لتنظيف الجدران، مما يتسبب فى إفساد ألوان طلاء الجدران، ولتجنب هذا، نتعرف فى التقرير على طرق تنظيف الجدران بطريقة صحيحة دون حدوث أى خدش، وفقاً لما ذكره موقع "diynetwork".

- قبل تنظيف الجدران يجب تحديد نوع الطلاء المستخدم فى الحائط لتحديد الطريقة المثالية لتنظيف الجدران، فهناك أنواع طلاء هشة تتعرض للخدش من أقل شيء، وهناك أنواع طلاء تحتمل استخدام منظف كاشط على سبيل المثال.

- ينصح بعد ذلك، بوضع المناشف على الأرض للالتقاط أى قطرات ماء زائدة تقطر من الجدران للحفاظ على نظافة الأرض.

- قد تحتاجى لاستخدام منظف سائل لإزالة البقع واللطخات، ولضمان عدم حدوث تلف بالجدران، يفضل البدء باستخدام منظف أكثر اعتدالًا ويمكن التصعيد بعد ذلك واستخدام منظف أكثر قوة إذا لزم الأمر، ثم تنظيف الجدران بالماء أو استخدام مزيج من الماء الدافئ وصابون غسيل الصحون، وإذا لم تحدث نتائج إيجابية، يمكن خلط كوب من الأمونيا، وكوب من الخل وكوب من صودا الخبز في وعاء من الماء الدافئ، ثم مسح الحائط باستخدام أسفنجة واستخدام منشفة نظيفة مغموسة بالماء لتنظيف الجدران ثم استخدام أسفنجة لتجفيف الحائط جيدًا.

- ينصح باستخدام معجون من صودا الخبز والماء لفرك البقع العنيدة على الجدران ثم شطفها بالماء وتجفيفها بقطعة قماش.

- ينصح عند بداية تنظيف جدران الحائظ بالبدء من الجزء العلوى من الجدار، ثم مسح الحائط باستخدام منظف، ثم شطفه بماء نظيف باستخدام قطعة أسفنج رطبة وتجفيفها بقطعة قماش أو منشفة.

المصدر: موقع "diynetwork"

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