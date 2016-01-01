قد تتفاجأ المرأة فى بعض الأحيان بوجود بعض بقع الطعام والشراب نتيجة لعب الأطفال على الجدران أو استخدامهم لأقلام الألوان المختلفة لرسم بعض الأشكال، مما يتسبب فى شعورها بالإحراج أمام زملائها فى العمل وأصدقائها عند دعوتهم للمنزل، وقد تستخدم بعض النساء طرق خاطئة لتنظيف الجدران، مما يتسبب فى إفساد ألوان طلاء الجدران، ولتجنب هذا، نتعرف فى التقرير على طرق تنظيف الجدران بطريقة صحيحة دون حدوث أى خدش، وفقاً لما ذكره موقع "diynetwork".
- قبل تنظيف الجدران يجب تحديد نوع الطلاء المستخدم فى الحائط لتحديد الطريقة المثالية لتنظيف الجدران، فهناك أنواع طلاء هشة تتعرض للخدش من أقل شيء، وهناك أنواع طلاء تحتمل استخدام منظف كاشط على سبيل المثال.
- ينصح بعد ذلك، بوضع المناشف على الأرض للالتقاط أى قطرات ماء زائدة تقطر من الجدران للحفاظ على نظافة الأرض.
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التعليقات على 5 نصائح لتنظيف جدران البيت بأقل مجهود دون خدشها أو إتلاف لونها
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