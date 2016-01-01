حضرى لأطفالك كرات بسكوت القرفة اللذيذة

كرات بسكوت القرفة من الأطباق الشهية واللذيذة التى يمكنك إعدادها وتحضيرها فى المنزل بأسهل الخطوات لأطفالك، لنقدم لكم طريقة عمل كرات بسكوت القرفة من مطبخ الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا. مقادير كرات بسكوت القرفة: 1 كوب بسكوت قرفة مطحون 1 كوب سميد نصف كوب جوز هند محمص ربع كوب زبدة بسكوت القرفة لبن مكثف محلي حسب الحاجة -للوجه بسكوت قرفة مطحون زبدة بسكوت القرفة فستق ورد مجفف

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