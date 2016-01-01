هنتعشى إيه النهاردة .. سلمون بالعسل والصويا صوص وسلطة أمريكية وبطاطس شيبس



سلمون بالعسل سلمون بالعسل



تحتار النساء في اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة وفى نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم، وهذا لا يعنى أن يكون العشاء دائما جبنة ولانشون.



نقدم لكم بشكل يومي قائمة طعام متنوعة من الأطباق التى تشعرك بالشبع وفى نفس الوقت يمكن تقديمها على مائدة العشاء.



طريقة عمل سلمون بالعسل والصويا صوص للشيف شربيني

مقادير سلمون بالعسل والصويا صوص

سلمون

عسل

صويا صوص

ثوم

ليمون

كزبرة خضراء

جنزبيل طازج

زبدة

نودلز

ملح فلفل

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