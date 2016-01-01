أحمد موسى: أردوغان لا يجرؤ على الاقتراب من مصر..فيديو

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أردوغان


قال الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس التركي أردوغان لا يستطيع الاقتراب من مصر، ولكنه يحاول قلق في المناطق المحيط بمصر، موضحا أن كل ما يفعله أردوغان لا يجرؤ أن يقترب من المناطق الاقتصادية المصرية ولسوف يجد رادع قوي من الجيش المصري.

وأوضح موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ والمذاع على فضائية «صدى البلد»؛ أن الديكتاتور أردوغان يحاول الاستفزاز من خلال التدخل في ليبيا.

وأشار موسى، أن فايز السراج في زيارة دولة الجزائر الشقيقة، وتم اخباره هناك أن الجيش الوطني الليبي سيطر على مدينة سرت؛ مرددا: «فايز السراج لن يعود سوف يهرب من ليبيا الي تركيا أو قطر عقب سيطرة الجيش الليبي».

وأشاد موسى بالتصدي القوي من الجيش الوطني الليبي والمشير خليفة حفتر لمليشيات لاسراج وأردوغان.

المصدر: elbalad

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