صحيفة (Luzerner Zeitung) السويسرية زعمت في وقت سابق تجمد المفاوضات، وهو ما يمكن لـFilGoal.com تأكيده. (طالع التفاصيل)
وعلم FilGoal.com أن لوزيرن طلب الحصول على 4 ملايين يورو مقابل التخلي عن المهاجم النيجيري، قبل أن يؤكد لمفاوضي الأهلي عدم قبوله بأقل من 3 ملايينن يورو بخلاف البنود الإضافية التي يحصل من خلالها النادي السويسري على مزيد من الأموال مع كل إنجاز يحققه إليكي مع الأهلي حال انضمامه.
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ولكن، عرض الأهلي توقف عند مليوني يورو فقط.
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التعليقات على خاص في الجول يكشف – لماذا تعثرت صفقة انضمام إليكي لـ الأهلي
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