خاص في الجول يكشف – لماذا تعثرت صفقة انضمام إليكي لـ الأهلي



بليسنج إليكي بليسنج إليكي



صحيفة (Luzerner Zeitung) السويسرية زعمت في وقت سابق تجمد المفاوضات، وهو ما يمكن لـFilGoal.com تأكيده. (طالع التفاصيل)



وعلم FilGoal.com أن لوزيرن طلب الحصول على 4 ملايين يورو مقابل التخلي عن المهاجم النيجيري، قبل أن يؤكد لمفاوضي الأهلي عدم قبوله بأقل من 3 ملايينن يورو بخلاف البنود الإضافية التي يحصل من خلالها النادي السويسري على مزيد من الأموال مع كل إنجاز يحققه إليكي مع الأهلي حال انضمامه.



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ولكن، عرض الأهلي توقف عند مليوني يورو فقط.

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ولعب أيضا تولي المدرب الجديد فابيو سيليستيني مسؤولية الفريق السويسري دورا كبيرا في رفض لوزيرن رحيل المهاجم الذي انتظم في تدريبات فريقه مؤخرا.ومن المنتظر أن تتجه دفة المفاوضات لعدد من المهاجمين الذين كانت لجنة التخطيط قد وضعتهم بدلاء لإليكي الذي كان الرغبة الأولى لريني فايلر المدير الفني للأهلي.يلعب إليكي (23 عاما) في لوزيرن منذ طلب فايلر ضمه في يوليو 2018 ، مهاجم ويمكنه المشاركة بمركز الجناح.خاض هذا الموسم 21 مباراة وسجل 3 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة. هدفين في الدوري السويسري من 15 مشاركة، سجل هدفا خلال مباراتين في كأس سويسرا، واكتفى بتمريرة حاسمة في 4 مباريات بالدوري الأوروبي.شارك إليكي حتى الآن في 60 مباراة مع لوزيرن، سجل 20 هدفا وأرسل 6 تمريرات حاسمة.