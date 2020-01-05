أفادت وسائل إعلام لبنانية، فجر الاثنين، بأنه جرى نقل الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، إلى المستشفى نتيجة إصابته بعارض صحي بعد الحادثة التي وقعت في منزله صباح الأحد.
في التفاصيل، أفادت المعلومات بأنه وبسبب الحالة العصبية الصعبة التي سببها الحادث للهاشم، سمحت القاضية غادة عون بنقل الهاشم موقوفاً من فصيلة زوق مصبح إلى مستشفى الحياة، على أن يتخذ قاضي التحقيق نقولا منصور، الثلاثاء، قراره بتركه رهن التحقيق أو بتوقيفه، وذلك بعد إطلاعه على الملف كاملا وعلى أفلام كاميرات المراقبة.
يذكر أن كاميرات المراقبة في منزل الفنانة نانسي عجرم كانت أظهرت فيديو للحظة دخول السارق الملثم إلى منزلها، وصولاً إلى المواجهة التي حصلت بينه وبين زوجها الدكتور فادي الهاشم، وفق ما تداولته مواقع لبنانية.
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التعليقات على زوج نانسي عجرم "منهار" بالمستشفى.. ماذا كشفت الكاميرات؟
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