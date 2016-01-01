قصة خيانة "زعيم ميليشيات عصائب أهل الحق" لقاسم سليماني والمهندس قبل مقتلهما

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صورة الخبر: زعيم ميليشيات عصائب أهل الحق
زعيم ميليشيات عصائب أهل الحق


رغم استخدامه لهجة التهديد والوعيد ضد الولايات المتحدة كرد على مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس ميليشيا الحشد الشعبي في العراق، إلا أن وثائق أميركية كشفت النقاب عن اعترافات قيس الخزعلي أثناء فترة اعتقاله من 2007 إلى 2010 عن خيانته للذين يبكي عليهما اليوم.

في التفاصيل، كشفت تحقيقات أميركية أجريت مع زعيم ميليشيات عصائب أهل الحق قيس الخزعلي خلال فترة اعتقاله من 2007 حتى 2010 عن مفاجآت صادمة عن إحدى أذرع إيران في العراق.

واعتقلته القوات الأميركية على خلفية اتهامه بقيادة ميليشيات معادية للقوات متعددة الجنسيات في العراق بقيادة الولايات المتحدة، وتورطه في تهريب الأسلحة من إيران، وجرائم القتل خارج نطاق القضاء، واقتحام مجلس محافظة كربلاء (في 2007)."، وفق التحقيقات التي رفعت القيادة المركزية للولايات المتحدة "سينتكوم" عن سريتها في 2018.

أسماء ضباط وطرق التعاون
وأظهرت التحقيقات التي كشفت عنها "سينتكوم"، تعاونا كبيرا من قبل الخزعلي الذي وفر معلومات خلال جلسة التحقيق الأولى، حول شكل التعاون بين الميليشيات الشيعية والحرس الثوري الإيراني وطرق التدريب وأسماء الضباط الإيرانيين.

وأقر الخزعلي خلال التحقيقات، بأن أعضاء جيش المهدي الذي يقوده زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وكتائب حزب الله قد تلقوا تدريبا ودعما عسكريا من مصادر إيرانية، إضافة إلى تلقي أعضاء منظمة بدر تدريبات في إيران.

المصدر: دبي - العربية.نت ق

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