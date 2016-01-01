

ترتيب ناصر العطية يتراجع بنهاية المرحلة الأولى من رالي داكار 2020 ترتيب ناصر العطية يتراجع بنهاية المرحلة الأولى من رالي داكار 2020

مع انطلاق المرحلة الاولى من رالي داكار 2020 والذي يقام لأول مرة بالمملكة العربية السعودية، كان البطل القطري والعربي ناصر العطية مسيطرا لمسافة طويلة من هذه المرحلة الخاصة الأولى من الرالي، لكن تراجع ترتيبه تدريجيا خلال الجزء الأخير منها لينهي المرحلة في المركز الرابع فقط.



وكان سبب هذا التراجع في الترتيب العام لهذه المرحلة هو تعرض إطارات سيارة تويوتا التي شارك بها ناصر العطية لعدة انثقابات خلال هذه المرحلة، الأمر الذي أدى لخسارته أكثر من 3 دقائق، وبذلك تأخر ترتيبه في نهاية المرحلة، وذلك بفارق 5 دقائق و33 ثانية عن فايدوتاس زالا السائق الليتواني مع سيارة MINI الذي فاز بالمركز الأول في هذه المرحلة التي انطلقت يوم الأحد 5 يناير.



أما السائق السعودي يزيد الراجحي فشارك في هذه المرحلة أيضا بسيارة تويوتا، لكن لم يحالفه الحظ أيضا في الحصول على مركز متقدم فيها، وذلك بعد أن انهى المرحلة في المركز الثامن مع ملاحه الروسي قسطنطين زيلتسوف.







