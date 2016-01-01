رغم أن مارك زوكربيرج، والذي يعد من أغنى الأغنياء في العالم، بثروة تصل إلى 77 مليار دولار، إلا أنه ظهر يتسوق في موسم الأعياد حين تسود وبشكل كبير عروض التخفيضات.
شوهد مؤسس فيس بوك، مع زوجته وهو يتسوق في متجر كوستكو، والذي يعد من أشهر المتاجر في مدينة ماونتن فيو الأمريكية. خلال فترة الأعياد لشراء تلفزيون بسعر منخفض.
كانت عربة التسوق الخاصة بمارك فارغة، بحسب شهود عيان ويبدو بأنه كان وصل إلى المتجر قبل فتحه بلحظات، بحسب ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على مارك يتسوق لشراء تلفزيون في التخفيضات
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق