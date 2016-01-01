مارك يتسوق لشراء تلفزيون في التخفيضات

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صورة الخبر: مارك يتسوق لشراء تلفزيون في التخفيضات
مارك يتسوق لشراء تلفزيون في التخفيضات

رغم أن مارك زوكربيرج، والذي يعد من أغنى الأغنياء في العالم، بثروة تصل إلى 77 مليار دولار، إلا أنه ظهر يتسوق في موسم الأعياد حين تسود وبشكل كبير عروض التخفيضات.

شوهد مؤسس فيس بوك، مع زوجته وهو يتسوق في متجر كوستكو، والذي يعد من أشهر المتاجر في مدينة ماونتن فيو الأمريكية. خلال فترة الأعياد لشراء تلفزيون بسعر منخفض.

كانت عربة التسوق الخاصة بمارك فارغة، بحسب شهود عيان ويبدو بأنه كان وصل إلى المتجر قبل فتحه بلحظات، بحسب ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ولم يمانع زوكربيرج بالتقاط الصور مع الراغبين، وكان وزوجته طبيعيين ومتواضعين للغاية.

وظهر مارك وهو يرتدي بنطالا غامق اللون وقميصا رماديا تحت سترة غامقة، وهو ما اعتاد ارتداءه.

صورة الخبر: مارك يتسوق لشراء تلفزيون في التخفيضات

المصدر: الوطن

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