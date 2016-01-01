

وزير الاتصالات يلتقي رئيس شركة "أڤايا" العالمية وزير الاتصالات يلتقي رئيس شركة "أڤايا" العالمية

التقى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نضال أبو لطيف، رئيس شركة أڤايا العالمية؛ تناول اللقاء بحث التعاون فى مجالات تأهيل وتدريب الكوادر البشرية واستخدام منصات برمجيات الشركة الذكية لتقديم أفضل الحلول التكنولوجية لدعم التحول الرقمى وتحفيز الابتكار وتنمية المهارات المصرية من أجل تعزيز تنافسيتها على الصعيد العالمى وتحسين جودة الخدمات؛ حيث تم الاتفاق على اطلاق مركز عالمي لتطوير وتحديث برمجيات شركة أڤايا العالمية في مصر ويقدم خدماته لكل دول العالم التى تعمل بها الشركة، وسيمثل بيئة مناسبة لدعم الابتكار وتوطين الإبداع فى البحث والتطوير للتقنيات الذكية والبرمجيات والحلول القائمة على الحوسبة السحابية ورفع كفاءة المهارات البشرية.







حضر اللقاء الدكتورة عبير شقوير، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمسئولية والخدمات المجتمعية، والرئيس التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة، والمهندس أحمد فايد رئيس أڤايا مصر.







خلال اللقاء؛ أكد الدكتور عمرو طلعت اهتمام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع كبرى



الشركات العالمية المتخصصة في الحلول التكنولوجيا الذكية؛ مشيدًا بأهمية التعاون مع شركة أﭬايا لتوفير أحدث الحلول التكنولوجية والتقنيات المبتكرة التي تسهم بشكل فعال في المضى قُدمًا نحو بناء مصر الرقمية، مؤكدًا أهمية التحول الرقمي في تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمساهمة في دفع طاقة الدولة الإنتاجية، مشيرًا إلى الجهود التي تقوم بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق رؤيتها الواعدة في التحول الرقمي بالتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة كافة.



أكد نضال أبو لطيف تطلعه إلى المزيد من التعاون المثمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيرًا إلى حرص شركة أﭬايا على دعم مسيرة التحول الرقمي في مصر من خلال توفير أحدث الحلول التكنولوجية الذكية المبتكرة؛ مؤكدًا زيادة أﭬايا لعدد فريق عملها في مصر من مطوري البرامج التكنولوجية بنسبة 80%،



