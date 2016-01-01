

الحكومة تثبت اسعار الوقود بمختلف أنواعها في يناير 2020 الحكومة تثبت اسعار الوقود بمختلف أنواعها في يناير 2020

خلال الأيام القليلة الماضية أعلنت اللجنة الفنية المخصصة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للوقود والمنتجات البترولية عن تثبيت اسعار البنزين بأنواعه الثلاثة، وبذلك سيستمر تقديمهم في السوق المصري بنفس أسعارهم الحالية وهي كالتالي:



- بنزين 80 بسعر 6.5 جنيه للتر.



- بنزين 92 بسعر 7.75 جنيه للتر.



- بنزين 95 بسعر 8.75 جنيه للتر.



كذلك أكدت اللجنة على تثبيتها لأسعار وقود الديزل (السولار) وأيضا سعر بيع طن المازوت، وسيتسمر تقديمهم بنفس أسعارهم الحالية وهي كالتالي:



- سولار بسعر 6.75 جنيه للتر.



- المازوت بسعر 4250 جنيه للطن.



جدير بالذكر أن هذه اللجنة الفنية مخصصة من الحكومة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للوقود، وهي لجنة تم تشكيلها منذ فترة بقرار من مجلس الوزراء خلال عام 2019 الماضي، وتدرس اللجنة عوامل مختلفة لتحديد سعر الوقود منها سعر صرف الدولار حسب بيانات البنك المركزي المصري، وأيضا تغيرات الأسعار العالمية للبترول الخام بالإضافة لأعباء وتكلفة التشغيل داخل مصر، وطبقا لهذه المعطيات يتم تثبيت أو تحديد أسعار جديدة للوقود كل ثلاثة أشهر تقريبا.