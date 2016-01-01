خلال الأيام القليلة الماضية أعلنت اللجنة الفنية المخصصة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للوقود والمنتجات البترولية عن تثبيت اسعار البنزين بأنواعه الثلاثة، وبذلك سيستمر تقديمهم في السوق المصري بنفس أسعارهم الحالية وهي كالتالي:
- بنزين 80 بسعر 6.5 جنيه للتر.
- بنزين 92 بسعر 7.75 جنيه للتر.
- بنزين 95 بسعر 8.75 جنيه للتر.
كذلك أكدت اللجنة على تثبيتها لأسعار وقود الديزل (السولار) وأيضا سعر بيع طن المازوت، وسيتسمر تقديمهم بنفس أسعارهم الحالية وهي كالتالي:
- سولار بسعر 6.75 جنيه للتر.
- المازوت بسعر 4250 جنيه للطن.
جدير بالذكر أن هذه اللجنة الفنية مخصصة من الحكومة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للوقود، وهي لجنة تم تشكيلها منذ فترة بقرار من مجلس الوزراء خلال عام 2019 الماضي، وتدرس اللجنة عوامل مختلفة لتحديد سعر الوقود منها سعر صرف الدولار حسب بيانات البنك المركزي المصري، وأيضا تغيرات الأسعار العالمية للبترول الخام بالإضافة لأعباء وتكلفة التشغيل داخل مصر، وطبقا لهذه المعطيات يتم تثبيت أو تحديد أسعار جديدة للوقود كل ثلاثة أشهر تقريبا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على الحكومة تثبت اسعار الوقود بمختلف أنواعها في يناير 2020
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق