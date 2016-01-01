استيراد 124 مليون قطعة غيار سيارات بقيمة 8 مليار ريال خلال 2019

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استيراد 124 مليون قطعة غيار سيارات بقيمة 8 مليار ريال خلال 2019

أعلنت هيئة الجمارك السعودية في تقارير إعلامية، عن تمكن المملكة من استيراد قطع غيار سيارات من كل أنحاء العالم بمختلف الأنواع طوال الفترة من بداية العام 2019 إلى نهاية الربع الثالث من العام.

وأشارت الهيئة إلى أن القيمة الإجمالية لقطع غيار السيارات المستوردة وصلت إلى 8.1 مليار ريال سعودي مقابل قطع غيار وصلت أعدادها إلى 124 مليون قطعة غيار، بوزن وصل إلى قرابة 475 مليون كجم.

وأفصحت الهيئة عن الدول التي تصدرت مبيعات قطع الغيار إلى المملكة، وهم كالتالي:

اليابان والصين وكوريا الجنوبية.
ألمانيا وتايلاند وأمريكا وإندونيسيا.
تايوان وتركيا وإسبانيا والتشيك.
إيطاليا والهند والمملكة المتحدة والمكسيك.
يُذكر أن سوق قطع غيار السيارات في السعودية، يُعد السوق الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وهو ما يتماشى مع كون المملكة أكبر سوق للسيارات في المنطقة.

المصدر: المربع نت

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