

تقرير الجهاز القومي للاتصالات يؤكد: “أورنج مصر” الشبكة الأسرع في تحميل بيانات الإنترنت تقرير الجهاز القومي للاتصالات يؤكد: “أورنج مصر” الشبكة الأسرع في تحميل بيانات الإنترنت

تفوقت “أورنچ مصر” (Orange)، الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، على جميع شركات الاتصالات الأخرى العاملة في مصر، كأفضل الشركات من حيث سرعة تحميل البيانات على الإنترنت، وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.



ومنذ بداية إصدار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتقرير الشهري عن جودة خدمات شبكات الاتصالات في مصر، هيمنت “أورنچ مصر” بشكل دائم على الصدارة في سرعة نقل البيانات والإنترنت على مدار الأشهر الخمسة التي صدر فيها التقرير.



ويعتمد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على مركز مراقبة جودة الخدمات التابع له؛ من أجل إعداد تقرير شهري عن جودة خدمات شركات الاتصالات، وبدأ المركز إصدار أول تقاريره منذ عدة أشهر.

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ووفقا لتقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن جودة خدمات المحمول لشهر نوفمبر، تفوقت “أورنچ مصر” على جميع شبكات المحمول الأخرى في سرعة تحميل البيانات بجميع مناطق القاهرة الكبرى، والتي تشمل محافظات القاهرة والجيزة، وكذلك ما تتضمنه من التجمعات العمرانية الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، التي تضم القاهرة الجديدة والرحاب والعبور والشروق.وواصلت “أورنچ مصر” أدائها المتميز للغاية في عموم الجمهورية، وفقا لتقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث كانت شبكة المحمول الأفضل في أغلب محافظات الدلتا والصعيد ومناطق الاسكندرية من حيث خدمات الإنترنت وما يتضمنه من سرعة تحميل البيانات.ولم تكتف أورنج بتفوقها في خدمات الإنترنت؛ بل امتد تميزها إلى بعض الخدمات الصوتية، وخاصة ما يتعلق باستمرار المكالمات وعدم انقطاعها، حيث كانت أورنج الأفضل قي أغلب مناطق القاهرة الكبري ومحافظات الدلتا والصعيد من حيث نسبه استمرار المكالمات.وتثبت التقارير المتوالية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التفوق الكاسح لأورنچ مصر على منافسيها من حيث جودة الخدمات المقدمة للعملاء، حيث تستثمر الشركة بشكل دائم من أجل تطوير وتحديث شبكاتها وبينتها التحتية.ويعد تقرير الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات؛ أهم التقارير الصادرة عن جودة خدمة شبكات المحمول، التي تصدر من الجهات المصرية، حيث يعتمد على آلاف الاختبارات التي يجريها مركز مراقبة جودة الخدمات التابع له، والذي تم تأسيسه للتخصص في رصد جودة خدمات شركات المحمول.وتمتلك أورنچ سنوات خبرة طويلة في السوق المصرية عالية التنافسية، مدعومة بخبرات عالمية من خلال عملها في عدة أسواق حول العالم، وقد استفادت من هذه الخبرات لتعزيز خدمات اتصالات الموبايل وخدمات إنترنت المحمول.