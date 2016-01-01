أصبح إقتناء ساعة ذكية مرتبطة بهاتفك أمرًا شائعًا فى السنوات الماضية، بعدما تبارت كبرى شركات صناعة الهواتف الذكية فى العالم على تقديم أفضل تلك الساعات، إلا أن سعرها باهظ جدًا، ولكن يمكنك الحصول على واحدة بـ 145 جنيها فقط.
يمكنك إقتناء الساعة الذكية من نوع Leehur V8، وتعمل بمعالج من نوع MediaTek MTK6261D، مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 64 ميجابايت.
بالإضافة لذاكرة داخلية سعة 128 ميجابايت، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية سعة 32 جيجابايت، مع بطارية سعة 380 ميللى أمبير، تدعم الشحن السريع.
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التعليقات على ساعة ذكية تتابع دقات قلبك بـ 145 جنيها فقط
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