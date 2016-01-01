

تعرف على أنواع رخص القيادة وفئاتها وفقاً لنظام المرور الجديد تعرف على أنواع رخص القيادة وفئاتها وفقاً لنظام المرور الجديد

أوضحت اللائحة التنفيذية لنظام المرور الجديد التي وافق عليها وزير الداخلية، أنواع رخص القيادة وفئاتها في المملكة، وتنقسم هذه الرخص إلى أربعة أنواع، وهم كالتالي:



رخصة قيادة خاصة: لمن يقود سيارة لا تزيد سعتها على 8 أشخاص، أو سيارة نقل خاص “بيك أب” لا يزيد وزنها على 3.5 طن.

رخصة قيادة عامة، والتي تنقسم إلى:

فئة أولى: رخصة أجرة عامة لسيارة لا تزيد سعتها على 8 أشخاص.

فئة ثانية: سيارة نقل، وتنقسم إلى رخصة قيادة النقل الخفيف بما لا يزيد وزنه على 3.5 طن، ورخصة قيادة النقل الثقيل بما يزيد على ذلك.

فئة ثالثة: رخصة قيادة الحافلات، وتنقسم إلى حافلة صغيرة بما لا يزيد عدد ركابها على 15 راكباً، وحافلة كبيرة بما يزيد على ذلك.

رخصة مركبات أشغال عامة: ويتم تحديد نوع المعدة أو الآلة في رخصة القيادة.

رخصة دراجة آلية: لقيادة الدراجات الآلية بكل أنواعها.

يُذكر أنه يجوز الجمع بين أكثر من رخصة وتكون الرخص ذات مواصفات أمنية عالية، وتُحدد الإدارة العامة للمرور البيانات التي تشتمل عليها.



