يساعدك في التحكم في غرفة نومك.. خاصية جديدة من مساعد جوجل

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يساعدك في التحكم في غرفة نومك.. خاصية جديدة من مساعد جوجل

تسير وتيرة التقدم التكنولوجى بشكل أكبر من ما نعتقد، وبعد أن كانت التكنولوجيا تشكل الجزء الأكبر في الشركات والمؤسسات أصبحت تتسلل إلى حياتنا اليومية بشكل كبير حتى أنها أصبحت تقوم بأبسط الأشياء التى يقوم بها الشخص العادى في حياته.

وذكر موقع Android Police أن شركة جوجل قامت بتطوير Google Assistant ليستطيع أن يتحكم في كل شئ من أنظمة وأوضاع السرير الذكى في حجرات النوم .

وسيتحكم Google Assistant في كل شئ في غرفة النوم بداية من السرير والأدراج، حيث يستطيع غلق وفتح الأدراج وكذلك درف خزانات الملابس في أكثر من اتجاه.

ويمكنك أن تطلب من مساعد جوجل أن يبدأ في الفتح أو الغلق أو حتى التوقف عما يفعله، وكذلك يمكنك طلب تغيير أوضاع الغرفة.

ويمكن لكل هذه الأجهزة الربط مع مساعد جوجل من خلال تحكم مباشر من تطبيق Google Home .

المصدر: صدى البلد

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