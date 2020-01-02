

أمطار ورياح شديدة..عدم استقرار فى الأحوال الجوية حتى الجمعة.. فيديو أمطار ورياح شديدة..عدم استقرار فى الأحوال الجوية حتى الجمعة.. فيديو

قالت محمود شاهين مدير مركز التحليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية تبدأ من اليوم وتستمر حتى يوم الجمعة.



وأضاف مدير مركز التحليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدي البلد، أن الهيئة قامت باصدار بيان أمس عن حالة الجو، وأكد أن القاهرة ستتعرض لرياح فقط ولن تتعرض لـ أمطار شديدة.



وأشار مدير مركز التحليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد، إلى أن الشبورة غير موجودة بسبب الرياح الشديدة التي تتعرض لها البلاد.

قد يعجبك أيضا...

وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد، أن قائدى السيارات عليهم أن يسيروا بسرعات منخفضة.وأكد مدير مركز التحليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد، أن الأسكندرية ومطروح ستتعرض لـ أمطار شديدة وطالب من المواطنين بتوخى الحذر.