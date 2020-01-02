قالت محمود شاهين مدير مركز التحليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية تبدأ من اليوم وتستمر حتى يوم الجمعة.
وأضاف مدير مركز التحليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدي البلد، أن الهيئة قامت باصدار بيان أمس عن حالة الجو، وأكد أن القاهرة ستتعرض لرياح فقط ولن تتعرض لـ أمطار شديدة.
وأشار مدير مركز التحليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد، إلى أن الشبورة غير موجودة بسبب الرياح الشديدة التي تتعرض لها البلاد.
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التعليقات على أمطار ورياح شديدة..عدم استقرار فى الأحوال الجوية حتى الجمعة.. فيديو
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