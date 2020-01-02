أمطار ورياح شديدة..عدم استقرار فى الأحوال الجوية حتى الجمعة.. فيديو

آخر الأخباراخبار منوعة › أمطار ورياح شديدة..عدم استقرار فى الأحوال الجوية حتى الجمعة.. فيديو

صورة الخبر: أمطار ورياح شديدة..عدم استقرار فى الأحوال الجوية حتى الجمعة.. فيديو
أمطار ورياح شديدة..عدم استقرار فى الأحوال الجوية حتى الجمعة.. فيديو

قالت محمود شاهين مدير مركز التحليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية تبدأ من اليوم وتستمر حتى يوم الجمعة.

وأضاف مدير مركز التحليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدي البلد، أن الهيئة قامت باصدار بيان أمس عن حالة الجو، وأكد أن القاهرة ستتعرض لرياح فقط ولن تتعرض لـ أمطار شديدة.

وأشار مدير مركز التحليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد، إلى أن الشبورة غير موجودة بسبب الرياح الشديدة التي تتعرض لها البلاد.

وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد، أن قائدى السيارات عليهم أن يسيروا بسرعات منخفضة.

وأكد مدير مركز التحليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد، أن الأسكندرية ومطروح ستتعرض لـ أمطار شديدة وطالب من المواطنين بتوخى الحذر.

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أمطار ورياح شديدة..عدم استقرار فى الأحوال الجوية حتى الجمعة.. فيديو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
10835

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager