اليوم.. «المركزي» يطرح سندات خزانة بـ6.5 مليار جنيه

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اليوم.. «المركزي» يطرح سندات خزانة بـ6.5 مليار جنيه

يطرح اليوم الإثنين البنك المركزي المصري، سندات خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 6.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 3.5 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 3 مليارات جنيه لأجل 7 سنوات.

وحسب الموازنة، تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.

وشهد العائد على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة الأخيرة، تراجعًا ملحوظًا بعد خفض العائد من قبل البنك المركزي على الإيداع والإقراض، ما تسبب في تراجع العائد على أدوات الدين الحكومي أيضا.

المصدر: الدستور

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