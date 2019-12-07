

تعرف على أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الاثنين تعرف على أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الاثنين

واصلت أسعار الأسماك في سوق العبور حالة من الاستقرار مع بداية تعاملات اليوم، الإثنين6 يناير 2020.







ووصل سعر السمك البلطي بين 21 إلى 25 جنيهًا، وقشر البياض ما بين 50 إلى 60 جنيهًا، فيماتراوح سعر فيليه البلطي بين 30 و90 جنيهًا، وسجل البياض البلدي 50 جنيهًا، أما البلطي الأسواني فوصل لـ35 جنيهًا، فيما بلغ سعر الماكريل 35 جنيهًا وتراوح سمك الوقار بين 40 و70 جنيهًا.

قد يعجبك أيضا...

وبلغ سعر كيلو الجمبري المجمد نحو165 جنيهًا، فيما وصل سعر كيلو القراميط نحو 20 جنيهًا، والمكرونة السويسي 50 جنيهًا، والبوري الممتاز فتراوح بين 32 إلى 45 جنيهًا، كما تراوح سعر سمك كاليماري بين 90 إلى 180 جنيهًا، فيما بلغ سعر السردين المجمد من 15 إلى 25 جنيهًا، وتراوح سعر سمك البربون المجمد بين 22 إلى 28 جنيهًا.