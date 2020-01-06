

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الاثنين 6-1-2020 سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الاثنين 6-1-2020

شهدت أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، الاثنين 6 يناير 2019 ، استقرارا أمام الجنيه وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، وفيما يلي نستعرض سعر الدولار اليوم، الاثنين 6 يناير 2020 ، وأسعار العملات الأجنبية:



سعر الدولار والعملات الأجنبية:



سعر الدولار الأمريكي

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