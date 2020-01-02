أكد الكاتب الصحفي محمود معروف، أنه من جيل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، موضحا أنه كان مدير مكتب مجلة "فرانس فوتبول" في مصر لمدة 17 عاما، وقتما كانت تنظم مسابقة أفضل لاعب في أفريقيا.
وقال "معروف" في حواره لـ"الوطن": "في عام 1982 كان محمود الخطيب هداف بطولة أفريقيا وتسبب في إحراز البطولة يوم 12 ديسمبر 1982 في كوماسي بغانا، وحصل على الجائزة المغربي بادو الزاكي، وفي العام التالي أصيب الخطيب لمدة 3 أشهر، حتى تحدث معي الدكتور عبدالأحد جمال الدين وكان حزينا لأن الخطيب لم يحصل على اللقب، وعلاقاتي كانت جيدة بالصحفيين الأفارقة جيدة، وقبل إعلان النتيجة قلت للخطيب "يا بيبو أنت أحسن لاعب في أفريقيا وأنت اتظلمت وأنا حاولت أساعد علشان تكسب".
وتابع: "علاقتي كانت جيدة باللواء فريد والد زوجة الخطيب وكنت من الصحفيين القلائل الذين حضروا حفل زفاف الخطيب، وكنا سنختطف في أديس أبابا عام 1976 في كأس الأمم الأفريقية، حيث ذهبنا للتسوق من أجل شراء الجوريزة وهي مصنوعة من جلد وشعر القرود ويباع مثل السجاد، وعندما علم المواطنون أن الخطيب متواجد في السوق قالوا هذا الأسطورة، وكان مرعوب وأنا أيضا".
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التعليقات على "القدر كان رحيما".. كيف أفلت الخطيب ومعروف من الاختطاف في إثيوبيا؟
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