

أخبار الترند| باللغة العربية والإنجليزية.. «جولدن جلوب» يتصدر «تويتر» أخبار الترند| باللغة العربية والإنجليزية.. «جولدن جلوب» يتصدر «تويتر»

تصدر هاشتاج «جولدن جلوب» اليوم الاثنين 6 يناير، باللغتين العربية والإنجليزية، موقع المدونات الاجتماعية «تويتر».



وتفاعل كثير من المغردون مع «الهاشتاج» وقاموا بنشر صور للفنانين الفائزين بالجوائز، وكان الفنان الكوميدي رامي يوسف من أكثر الفنانين الذين حازوا على تغريدات كثيرة.



يذكر أن حفل توزيع جوائز «جولدن جلوب Golden Globe Awards» لعام 2020، يعد الحدث الأشهر قبل حفل توزيع جوائز الأوسكار الشهر المقبل.

وكان من بين الوافدين، المخرج الشهير نواه بومباك، المتصدر ترشيحات جوائز جولدن جلوب عن فيلمه "Marriage Story"، المخرجة جريتا جيروج، مقدم البرامج الإذاعية والتليفزيونية الأمريكي ريان سيكريست، المخرجة لورين سكافاريا، النجم بيرس بروسنان برفقة عائله.

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وتم تكريم عدد من نجوم الفن في حفل توزيع Golden Globe Awards الـ 77 في بيفرلي هيلز بكاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.