قال الدكتور أسامة عبد الحميد، استشاري الأنف والأذن والحنجرة بطب عين شمس، إن معظم المصريين وبالأخص في الأطفال يقومون باجراء عملية اللوز، وهذا يكون بسبب تكرار التهاب اللوزتين بشرط أن يحدث هذا التكرار على الاقل 4 او 5 مرات في العام.
وتابع الدكتور اسامة عبدالحميد، من خلال حواره في برنامج صباح الخير يا مصر، الذي يذاع على قناة مصر الأولى، أن التهاب اللوزتين مرتبط بالحمى الروماتيزمية عند بعض الأطفال، ولذلك كلما زادت الالتهابات في اللوز تزيد بالتبعية الحمى الروماتيزمية.
وشدد الدكتور عبدالحميد، أن يتم علاج الحمى الاول من خلال الأدوية المناسبة ثم بعد ذلك استئصال اللوزتين.
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التعليقات على احم طفلك.. طبيب يكشف علاقة اللوز بالحمى الروماتيزمية.. فيديو
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