تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سقوط الصواريخ على المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد بالقرب من السفارة الأمريكية.
ويظهر الفيديو دوي الإنذار بعد دوي صوت سقوط صاروخ.
كشفت مصادر عراقية عن إصابة عائلة بأكملها بعد سقوط وابل من الصواريخ قرب السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد.
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التعليقات على أول فيديو لـ لحظة سقوط صواريخ بالقرب من السفارة الأمريكية في العراق
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