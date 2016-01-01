أول فيديو لـ لحظة سقوط صواريخ بالقرب من السفارة الأمريكية في العراق

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صورة الخبر: السفارة الأمريكية في العراق
السفارة الأمريكية في العراق


تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سقوط الصواريخ على المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد بالقرب من السفارة الأمريكية.

ويظهر الفيديو دوي الإنذار بعد دوي صوت سقوط صاروخ.

كشفت مصادر عراقية عن إصابة عائلة بأكملها بعد سقوط وابل من الصواريخ قرب السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد.

وذكرت قناة "العربية" أن هناك أنباء عن دوي صافرات الإنذار في السفارة الأمريكية في بغداد بعد سقوط قذائف.

جاء ذلك في ظل التوترات التي يشهدها العراق في أعقاب مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بالقرب من مطار بغداد.

المصدر: alarabiya

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