وضعت بريطانيا غواصة البحرية الملكية النووية المسلحة بصواريخ توماهوك كروز في وضع الاستعداد لتوجيه ضربة نووية إلى إيران حال تصاعدت التوترات في الشرق الأوسط.
وقالت صحيفة "صن" البريطانية، إنه على الرغم من المحاولات اليائسة لتهدئة الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، يعمل القادة البريطانيون بقوة لضمان استعداد بريطانيا لدعم أمريكا عسكريا إذا طُلب منها ذلك.
وأضافت ان قوات الصفوة في القوات الجوية ووحدات القوارب الخاصة كانوا في طريقهم أيضا إلى العراق استعدادا للقيام بمهام الإنقاذ.
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التعليقات على بريطانيا تستعد لتوجيه ضربة نووية إلى إيران.. تفاصيل
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