بريطانيا تستعد لتوجيه ضربة نووية إلى إيران.. تفاصيل

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بريطانيا تستعد لتوجيه ضربة إلى إيران


وضعت بريطانيا غواصة البحرية الملكية النووية المسلحة بصواريخ توماهوك كروز في وضع الاستعداد لتوجيه ضربة نووية إلى إيران حال تصاعدت التوترات في الشرق الأوسط.

وقالت صحيفة "صن" البريطانية، إنه على الرغم من المحاولات اليائسة لتهدئة الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، يعمل القادة البريطانيون بقوة لضمان استعداد بريطانيا لدعم أمريكا عسكريا إذا طُلب منها ذلك.

وأضافت ان قوات الصفوة في القوات الجوية ووحدات القوارب الخاصة كانوا في طريقهم أيضا إلى العراق استعدادا للقيام بمهام الإنقاذ.

وأشارت الصحيفة إلى أن مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار، أثار مخاوف من حرب عالمية ثالثة.

وأصدر الرئيس الإيراني تحذيرًا بأن الولايات المتحدة ارتكبت "خطأ جسيما" وحذر من أنها ستواجه عواقبه الوخيمة لسنوات قادمة.

المصدر: صحيفة "صن" البريطانية

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