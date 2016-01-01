كيف دخل إبليس الجنة وأخرج آدم وحواء منها .. فيديو

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قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك تفسيرات إسرائيليات ولم تثبت بالسنة أن إبليس دخل الجنة في جوف حية، مشيرا إلى أن هذه التفسيرات لا دليل عليها.



وأوضح أمين الفتوى خلال لقائه على فضائية "الناس ": أن جهل هذه المسألة لا يضر والعلم بها لا ينفع، إبليس وسوس لآدم وزوجته في الجنة، فنزل من الجنة فسكتت السنة والقرآن عن تفسير ذلك، الشيطان وسوس لآدم حتى وقع ما وقع من أكله من الشجرة هو وزوجته حواء، ثم اهبطوا جميعا، هبط آدم وهبطت حواء وهبط إبليس.



وتابع: هناك تفسيرات اسرائيليات غير ثابتة، والشرع دائما يعلمنا ما ينفعنا في الدنيا والآخرة لكن لا فائدة من معرفة ذلك، فالشرع لم يتحدث فيها .

