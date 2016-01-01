بديل للكيماويات.. أبرز الوصفات لعمل شامبو طبيعي في المنزل



لعمل شامبو طبيعي في المنزل لعمل شامبو طبيعي في المنزل



تعانى الكثير من الفتيات من أضرار الشامبو، وتتأثر فروة الرأس لدى الكثير منهم مما يسبب الحساسية لهم، ويحتاج البعض منهم إلى بدائل الشامبو الكيميائى ببديل طبيعي يحافظ على صحة الشعر.



ووفقًا لموقع "wikihow" إليكم أبرز الوصفات الطبيعية لعمل الشامبو فى المنزل وهى:-



حليب جوز الهند:

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مكونات شامبو حليب جوز الهند:-- 1 عبوة حليب جوز الهند- كوب إلا ربع من الصابون القشتالي-1 ملعقة صغيرة زيت زيتون-1 ملعقة صغيرة زيت جوز الهندخطوات تحضير شامبو حليب جوز الهند:-- نحضر وعاء أو زجاجة، ونضع فيها كل المكونات- نهز الزجاجة حتى تختلط كل المكونات- نستخدم ربع حجم الخليط عند كل استخدام.خل التفاح:-مكونات شامبو خل التفاح2 ملعقة كبيرة خل التفاحكوب ونصف ماءخطوات تحضير شامبو خل التفاح:نقوم بخلط المكونات في زجاجةعند استخدامها، نقوم بفصل الشعر لأربع أجزاء ثم رش الخليط بين الطبقات.ندلك الشعر، ثم نتركه لمدة خمس دقائق، ويعد ذلك نقوم بشطف الشعر.نقوم بعمل ذلك مرتين أسبوعيًا.