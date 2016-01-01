طريقة عمل أرز أوزي بمذاق لا يقاوم ومغذي

تقدم الشيف زينب مصطفي طريقة جديدة لعمل الأرز "وهى طريقة عمل الأرز الأوزي " بشكل جديد وطعم شهي ومغذي يحتوى على العديد من العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم .
مقادير الأرز الأوزي :
نصف كيلو لحمة مفرومة
نصف كيلو أرز بسمتي
نصف كيلو بسلة مسلوقة
سمن
ملح
بهارات مشكلة
نصف كوب فستق ولوز
جلاش سمنة أو زبدة
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