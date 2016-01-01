طريقة عمل أرز أوزي بمذاق لا يقاوم ومغذي



أرز أوزي أرز أوزي

تقدم الشيف زينب مصطفي طريقة جديدة لعمل الأرز "وهى طريقة عمل الأرز الأوزي " بشكل جديد وطعم شهي ومغذي يحتوى على العديد من العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم .



مقادير الأرز الأوزي :



نصف كيلو لحمة مفرومة

نصف كيلو أرز بسمتي

نصف كيلو بسلة مسلوقة

سمن

ملح

بهارات مشكلة

نصف كوب فستق ولوز

جلاش سمنة أو زبدة

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طريقة تحضير الأرز الأوزي :* تشوح اللحمة في السمنة على النار* تضاف البهارات والملح والفلفل الأسود والبسلة المسلوقة* يشوح الأرز في السمنة أو الزيت وتضاف له التوابل والملح والماء ويترك على النار حتى النضج* تدهن 3 ورقات جلاش بالسمنة أو الزبدة وتفرد في بولة* يضاف خليط الأرز ويغلق الجلاش على الحشو* تدهن وتقلب في صينية فرن* توضع في الفرن حتى تمام النضج