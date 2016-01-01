طريقة عمل ماسك القهوة بنتائج مذهلة



ماسك القهوة ماسك القهوة



يعد قناع القهوة والعسل والسكر من أقوى أنواع الماسكات التى تستخدم للعناية بالبشرة وتفتيحها وإعادة الحيوية والنضارة لها والحصول على مظهر أفضل بكثير.



قدم موقع "boldsky" طريقة عمل ماسك القهوة والعسل والسكر لتجديد خلايا البشرة وإعادة النضارة والحيوية لها.



مكونات

1 كوب من مسحوق القهوة

1 كوب سكر بني

2 ملعقة كبيرة عسل

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

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طريقة عمل الماسك والاستخدام:في وعاء نظيف ، أضف مسحوق القهوة والسكر البني.بعد ذلك ، أضف العسل الخام وزيت الزيتون وتخلط جميع المكونات جيدًا.البدء في تطبيق خليط القهوة على وجهك والعنق.قم بالتدليك بلطف بحركة دائرية بمساعدة أطراف أصابعك لبضع دقائق.بعد ذلك، اترك الخليط لمدة 15 دقيقة ثم شطفه بالماء البارد.يمكنك استخدام هذا القناع مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.