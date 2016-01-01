طريقة عمل ماسك القهوة بنتائج مذهلة

آخر الأخبارالأسرة والطفل › طريقة عمل ماسك القهوة بنتائج مذهلة

صورة الخبر: ماسك القهوة
ماسك القهوة


يعد قناع القهوة والعسل والسكر من أقوى أنواع الماسكات التى تستخدم للعناية بالبشرة وتفتيحها وإعادة الحيوية والنضارة لها والحصول على مظهر أفضل بكثير.

قدم موقع "boldsky" طريقة عمل ماسك القهوة والعسل والسكر لتجديد خلايا البشرة وإعادة النضارة والحيوية لها.

مكونات
1 كوب من مسحوق القهوة
1 كوب سكر بني
2 ملعقة كبيرة عسل
3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

طريقة عمل الماسك والاستخدام:
في وعاء نظيف ، أضف مسحوق القهوة والسكر البني.
بعد ذلك ، أضف العسل الخام وزيت الزيتون وتخلط جميع المكونات جيدًا.
البدء في تطبيق خليط القهوة على وجهك والعنق.
قم بالتدليك بلطف بحركة دائرية بمساعدة أطراف أصابعك لبضع دقائق.
بعد ذلك، اترك الخليط لمدة 15 دقيقة ثم شطفه بالماء البارد.
يمكنك استخدام هذا القناع مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

المصدر: boldsky

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على طريقة عمل ماسك القهوة بنتائج مذهلة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
67015

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager