يعد قناع القهوة والعسل والسكر من أقوى أنواع الماسكات التى تستخدم للعناية بالبشرة وتفتيحها وإعادة الحيوية والنضارة لها والحصول على مظهر أفضل بكثير.
قدم موقع "boldsky" طريقة عمل ماسك القهوة والعسل والسكر لتجديد خلايا البشرة وإعادة النضارة والحيوية لها.
مكونات
1 كوب من مسحوق القهوة
1 كوب سكر بني
2 ملعقة كبيرة عسل
3 ملاعق كبيرة زيت زيتون
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التعليقات على طريقة عمل ماسك القهوة بنتائج مذهلة
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