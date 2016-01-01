هل تشعرين أنك جائعة طوال الوقت؟ هل آلام الجوع المستمرة تجعلك تنغمسين في الأكل غير الصحى إليك أبرز الأطعمة التى تساعدك على كبح شهيتك أقوى من أدوية الريجيم يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي:
البيض
1 بيضة، حيث كشفت دراسات مختلفة أن تناول البيض في وجبة الإفطار سوف يثبط هرمون الجريلين، لذلك سوف تشعر أنك أقل جوعًا خلال اليوم وتستهلك أيضًا سعرات حرارية أقل.
الجزر
غني بالألياف والكاروتينات، فإن تناول الجزر كوجبة خفيفة بين الوجبات يمكن أن يساعد في تقليل إنتاج الأحماض في المعدة والحد من الجوع، ويرجع ذلك إلى محتوى الألياف الغنية من الخضراوات.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على أقوى من أدوية الريجيم .. 4 أطعمة تسد جوعك
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق