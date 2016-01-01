أقوى من أدوية الريجيم .. 4 أطعمة تسد جوعك

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أدوية الريجيم


هل تشعرين أنك جائعة طوال الوقت؟ هل آلام الجوع المستمرة تجعلك تنغمسين في الأكل غير الصحى إليك أبرز الأطعمة التى تساعدك على كبح شهيتك أقوى من أدوية الريجيم يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي:

البيض
1 بيضة، حيث كشفت دراسات مختلفة أن تناول البيض في وجبة الإفطار سوف يثبط هرمون الجريلين، لذلك سوف تشعر أنك أقل جوعًا خلال اليوم وتستهلك أيضًا سعرات حرارية أقل.

الجزر
غني بالألياف والكاروتينات، فإن تناول الجزر كوجبة خفيفة بين الوجبات يمكن أن يساعد في تقليل إنتاج الأحماض في المعدة والحد من الجوع، ويرجع ذلك إلى محتوى الألياف الغنية من الخضراوات.

التوت
من المعروف أن استهلاك حوالي 30 جرامًا من التوت اللذيذ يبقيك مشبعًا لفترة طويلة، لأن التوت غني بالألياف والمواد الغذائية الكبيرة.

الشوفان
يمنحك تناول الشوفان للفطور شعورًا بالرضا، لأنه سيزيد من سد جوعك ويقلل هرمون اللبتين، يحتوي الشوفان على الألياف غير القابلة للذوبان التي تملأ بطنك وتساعد في إنتاج الأحماض الدهنية المعروفة باسم الزبدات، مما يقلل من التهاب في الجسم.

المصدر: بولد سكاي

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