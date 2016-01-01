بأقل مجهود.. كيف تتخلصين من الكرش بسرعة غير متوقعة

هل تعانين من الترهلات والوزن الزائد مما يشكل لك الإحراج والضيق من ارتداء ما تريدين، يمكنك الاعتماد على تناول المشروب التالى الذى له مفعول السحر فى حرق ونسف الدهون إليك مكوناته وطريقة تحضيره يقدمها موقع باريت سايد..
المكونات:
5 فصوص من الثوم.
ملعقة صغيرة عسل.
ملعقة كبيرة عصير الليمون.
كوب ماء مغلي.
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