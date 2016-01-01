بأقل مجهود.. كيف تتخلصين من الكرش بسرعة غير متوقعة

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كيف تتخلصين من الكرش


هل تعانين من الترهلات والوزن الزائد مما يشكل لك الإحراج والضيق من ارتداء ما تريدين، يمكنك الاعتماد على تناول المشروب التالى الذى له مفعول السحر فى حرق ونسف الدهون إليك مكوناته وطريقة تحضيره يقدمها موقع باريت سايد..

المكونات:

5 فصوص من الثوم.
ملعقة صغيرة عسل.
ملعقة كبيرة عصير الليمون.
كوب ماء مغلي.

طريقة التحضير والاستخدام:
تفرم فصوص الثوم إلى قطع صغيرة وتوضع في الماء الساخن وتترك 10 دقائق ويصفى الثوم من الماء ويضاف إلى الماء العسل والليمون.
يشرب يوميًا قبل الإفطار ويكرر تناول المشروب مرة واحدة يوميًا لمدة 30 يزم وسوف تلاحظين إنقاص الوزن فى وقت سريع جدا.

المصدر: موقع باريت سايد

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