متاكلوش منها كتير.. 5 أطعمة تسبب رائحة كريهة بالجسم

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رائحة كريهة بالجسم


تحتوي بعض الأطعمة على العديد من العناصر الغذائية، التي يمكنها أن تترك رائحة كريهة بالجسم، أو عرق غزير.

تعرف على 5 أطعمة التي تترك رائحة كريهة بالجسم، وفقًا لموقع "Health":

1- الثوم
يحتوي الثوم على مركبات طبيعية تغيير من رائحة الفم والجسم فور تناوله، عن طريق إدخال هذه المركبات بالدم، ثم الرئتين ثم تخرج في هيئة بول وعرق، لذلك ينصح الباحثون بشرب كوب من الحليب بعد تناول الثوم مباشرة.

2- البصل
بالرغم من فوائده العديدة، إلا أن يحتوي البصل على رائحة نفاذة تؤدي إلى تغيير رائحة الجسم في الحال.

3-الكرنب

تحتوي الخضراوات الصليبية مثل الكرنب والقرنبيط والبروكلي على كميات وفيرة من الكبريت، وبالتالي تساهم في خروج رائحة نفس وعرق كريهة، رغم احتوائها على الألياف وحمض الفوليك وفيتامين سي وفيتامين E وK، حيث يقي من الإصابة بأنواع معينة من السرطان.

4-اللحوم
كشفت إحدى الدراسات، أن تناول الأشخاص لـ وجبات اللحوم يؤدى إلى تغير رائحة الجسم، وذلك على عكس النظام النباتي المعتمد على الخضراوات الطازجة والفواكه، لذا يجب الحد من تناول اللحوم الحمراء.

5-السمك

تعد وجبة السمك من الأطعمة الصحية، ولكنه يحتوي على مركبات تجعل الجسم ذا رائحة كريهة، لذلك يجب أخذ الاحتياطات بعد تناول وجبة السمك.

المصدر: موقع "Health"

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