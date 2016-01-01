توقفي عن رميه.. سائل الزبادي مفيد للصحة



سائل الزبادي سائل الزبادي



يلجأ العديد من الأشخاص برمي السائل الموجود اعلى الزبادي، فيعتقد الكثير انه سائل من الزبادي فقط دون فائدة.



كشفت الدكتورة سهام سوقية استشاري تغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك، ان السائل الموجود في الزبادي له فوائد صحية.



وأشارت "سوقية"، ان السائل الصافي الموجود في علبة الزبادي من اعلى دون رج الكوب، هو عبارة عن بروتين لبني نقي جدا يفيد الصحة.

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ونصحت بعدم التخلص منه، فقط قومي بمزجه بكوب من اللبن وتناولها فورًا.