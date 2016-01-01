يلجأ العديد من الأشخاص برمي السائل الموجود اعلى الزبادي، فيعتقد الكثير انه سائل من الزبادي فقط دون فائدة.
كشفت الدكتورة سهام سوقية استشاري تغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك، ان السائل الموجود في الزبادي له فوائد صحية.
وأشارت "سوقية"، ان السائل الصافي الموجود في علبة الزبادي من اعلى دون رج الكوب، هو عبارة عن بروتين لبني نقي جدا يفيد الصحة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على توقفي عن رميه.. سائل الزبادي مفيد للصحة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق