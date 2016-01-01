عنيك مزغللة.. اكتشف أسباب تشويش النظر

آخر الأخبارالصحة والجمال › عنيك مزغللة.. اكتشف أسباب تشويش النظر

صورة الخبر: أسباب تشويش النظر
أسباب تشويش النظر


يعاني البعض من عدم وضوح الرؤية عند النظر لشئ معين أو ما يعرف بتشويش الرؤية مما يعيق الإنسان عن التواصل مع العالم المحيط به بشكل جيد خاصة أنه يؤثر على قدرته القراءة والتعرف على الأشخاص بسرعة.

وتساعد معرفة أسباب تشويش الرؤية فى العلاج بل والوقاية أيضا لذا نرصد لكم أبرزها وفقا لما ذكره موقع "healthline" .

- مشاكل انكسار الضوء مثل قصر النظر أو الاستجماتيزم.
- سحجات إلى القرنية "خدوش فى القرنية"
- المشاكل المرتبطة بالعمر مثل الضمور البقعي
- إعتام عدسة العين
- عتامة القرنية ، أو تندب
- التهاب الشبكية المعدية
- صداع نصفي
- التهاب العصب البصري
- اعتلال الشبكية مثل اعتلال الشبكية السكري
- السكتة الدماغية
- الصدمات أو الكدمات "إصابة العينين"
- داء السكري عند تقلب مستويات السكر في الدم بشكل كبير.

المصدر: موقع "healthline"

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على عنيك مزغللة.. اكتشف أسباب تشويش النظر

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
16100

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager