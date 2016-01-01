عنيك مزغللة.. اكتشف أسباب تشويش النظر



أسباب تشويش النظر أسباب تشويش النظر



يعاني البعض من عدم وضوح الرؤية عند النظر لشئ معين أو ما يعرف بتشويش الرؤية مما يعيق الإنسان عن التواصل مع العالم المحيط به بشكل جيد خاصة أنه يؤثر على قدرته القراءة والتعرف على الأشخاص بسرعة.



وتساعد معرفة أسباب تشويش الرؤية فى العلاج بل والوقاية أيضا لذا نرصد لكم أبرزها وفقا لما ذكره موقع "healthline" .



- مشاكل انكسار الضوء مثل قصر النظر أو الاستجماتيزم.

- سحجات إلى القرنية "خدوش فى القرنية"

- المشاكل المرتبطة بالعمر مثل الضمور البقعي

- إعتام عدسة العين

- عتامة القرنية ، أو تندب

- التهاب الشبكية المعدية

- صداع نصفي

- التهاب العصب البصري

- اعتلال الشبكية مثل اعتلال الشبكية السكري

- السكتة الدماغية

- الصدمات أو الكدمات "إصابة العينين"

- داء السكري عند تقلب مستويات السكر في الدم بشكل كبير.

