

5 أيام صعبة بسبب الطقس.. تحذيرات لمرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية 5 أيام صعبة بسبب الطقس.. تحذيرات لمرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية

تشهد محافظات مصر، تقلبات جوية، بداية من الغد وحتى يوم الجمعة المقبل، تبدأ بنشاط رياح يصل إلى العاصفة على الطرق المفتوحة والصحراوية، تصحبها أمطار غزيرة، بحسب ما أكدته الأرصاد الجوية، ومعها تقل ويتأثر الجهاز التنفسي لدى مرضى الحساسية، لذلك يفضل اصطحابهم للكمامة، حتى لا يصابون بالحساسية.



نصائح لمرضى حساسية الصدر

وعن تأثير التقلبات الجوية على صحة الإنسان خاصة المصابين بحساسية الصدر والعيون والجيوب الأنفية، نقدم لهم في السطور التالية، بعض النصائح عليهم اتباعها:



أولا، بالنسبة لتعامل مرضى الحساسية بشكل خاص مع طبيعة الجو، خلال يومي الاثنين والثلاثاء، هناك عدد من الإجراءات الوقائية، بحسب ما نصح به الدكتور عاطف عفيفي، استشاري الأمراض الصدرية، خلال حديثه مع "الوطن"، وهي:

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- عدم الخروج من المنزل خلال العواصف الترابية إلا للضرورة القصوى.- ارتداء الكمامات.- غسل الأنف والعين بالماء المالح.- استخدام مضادات حساسية وبخاخات الأنف.- غلق جميع نوافذ وأبواب المنزل.- ولمرضى حساسية الصدر، استخدام موسعات الشعب وبخاخات الصدر.- في حالة الخروج للأهمية القصوى، عليك ارتداء الكمامات وغلق الأنف والعين جيدا.نصائح لمرضى حساسية العينأما بالنسبة للمصابين بحساسية بالعين، قال الدكتور محب مجدي، استشاري أمراض العيون، أن أهم شيء عدم تعرض العين للأتربة، ناصحًا بعدم النزول من المنزل، إلا للضرورة القصوى.وفي حال التعرض للآتربة، لابد من غسيل العين بالمياه الباردة، ويجب على المصابين بالحساسية، وضع قطرات مضادة له، بجانب ارتداء نضارة شمس غامقة.نصائح لمرضى الجيوب الأنفيةوللمعانين من حساسية الأنف والأذن وعرضة لحساسية الجيوب الأنفية، هناك نصائح قدمها الدكتور كريم علي، أخصائي الأنف والأذن والحنجرة، خلال حديثه مع "الوطن"، وهي..- الوقاية الجيدة، وعدم الخروج من المنزل خاصة للأطفال.- أثناء التواجد في المنزل، غلق جميع النوافذ.- عند ظهور أعراض الحساسية، لابد من استخدام الأدوية المناسبة للحساسية.- وفي حال ضرورة الخروج من المنزل، لابد من الابتعاد قدر الإمكان عن الأتربة والعودة سريعا، فضلا عن ارتداء الكمامات.