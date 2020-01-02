فوائد جمة تعود على البشرة من استخدام زيت بذور المشمش، فهو بمثابة إكسير الجمال للبشرة، كونه يعمل على تنظيفها وترطيبها ليمنحها مظهرا نقيا يشع نضارة وحيوية.
وقالت بوابة الجمال "هاوت.دي" الألمانية إن زيت بذور المشمش يحتوي على حمض الأولييك، الذي يعمل على ترطيب البشرة ويحارب أعراض الشيخوخة.
وأضافت "كما يحتوي على حمض الستياريك الذي يعمل على تنظيف البشرة من حب الشباب والرؤوس السوداء، وحمض البالميتيك الذي يحمي البشرة من المؤثرات الخارجية".
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التعليقات على زيت بذور المشمش.. يرطب البشرة ويحارب الشيخوخة
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