زيت بذور المشمش.. يرطب البشرة ويحارب الشيخوخة

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زيت بذور المشمش.. يرطب البشرة ويحارب الشيخوخة

فوائد جمة تعود على البشرة من استخدام زيت بذور المشمش، فهو بمثابة إكسير الجمال للبشرة، كونه يعمل على تنظيفها وترطيبها ليمنحها مظهرا نقيا يشع نضارة وحيوية.

وقالت بوابة الجمال "هاوت.دي" الألمانية إن زيت بذور المشمش يحتوي على حمض الأولييك، الذي يعمل على ترطيب البشرة ويحارب أعراض الشيخوخة.

وأضافت "كما يحتوي على حمض الستياريك الذي يعمل على تنظيف البشرة من حب الشباب والرؤوس السوداء، وحمض البالميتيك الذي يحمي البشرة من المؤثرات الخارجية".

وأوضحت أن زيت بذور المشمش غني بفيتامين E، الذي يتمتع بتأثير مضاد للأكسدة ويحمي البشرة مما يعرف بـ"الجذور الحرة Free Radicals"، التي تهاجم الخلايا وتعجّل بالشيخوخة، إضافة إلى فيتاميني A وB.

وأشارت إلى أن زيت بذور المشمش له استخدامات جمالية أخرى، إذ يمكن استخدامه كمزيل طبيعي للمكياج أو كإضافة استحمام أو كزيت للتدليك.

المصدر: العين

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