

تعاون مصرى سورى لإعادة شاب إلى والدته: ظهر مفترشًا الرصيف فى الإسكندرية تعاون مصرى سورى لإعادة شاب إلى والدته: ظهر مفترشًا الرصيف فى الإسكندرية

جنت عليه الظروف بما لم يتوقعه، فمن شاب يافع درس إدارة الأعمال وتطلع لمستقبل مشرق انقلب حاله ليكون ملازمًا للرصيف داخل محافظة الإسكندرية، وبين هاتين اللحظتين مشوار طويل من الألم بدأ منذ خروجه من سوريا، واكتمل ببُعده عن أسرته فى مصر.



فى شارع فؤاد بمحافظة الإسكندرية، افترش الشاب السورى أحمد صبحى، صاحب الأربعين عامًا، الرصيف، ومن الوهلة الأولى حاول أهل الخير من السكندريين تقديم المساعدة إليه، مستخدمين موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» لتقديم العون له، حتى ظهر فى المشهد حسان محمد، الذى عرف نفسه إلينا بـ«متطوع فى الهيئات والمنظمات المهتمة بشؤون اللاجئين».



يروى السورى «حسان» تفاصيل القصة، قائلًا إنه علم بها من خلال منشور عبر «فيس بوك» دوّنه حساب يحمل اسم «هانى أبوعقيلة»، وما لفت نظره هو أن مفترش الأرض من موطنه وحالته الصحية غير مستقرة، ليرسل بنفسه المنشور إلى سيدة «من أهل الخير» تُدعى فاطمة إبراهيم، وتحرك معها إلى شارع فؤاد بعد ساعة واحدة.

بالوصول إلى المكان المقصود وجد «حسان» الشاب نائمًا على «كرتونة»، ويحتمى من الأمطار ببطانية، فيما كانت حالته فى هذا الطقس البارد سيئة، خاصةً أنه يعانى من التهاب فى العصب الخامس، كما أن حالته النفسية انتكست نتيجة عدم تناوله الدواء، وكانت العبارة الأولى الصادرة عنه: «أنا بهاد المكان من زمان وتعبان كتير، عندى أمى وأخى بالقاهرة».وتمثلت مهمة «حسان» ورفيقته، حسب روايته، فى «إيواء أحمد ضمن سكن شبابى، وتوفير دعم اجتماعى وخدمة طبية وعلاج مجانى، وجلسات علاج نفسى مجانى كذلك، بجانب توفير فرصة عمل مناسبة لوضعه الصحى والنفسى»، وهو ما تغير مع معرفة وضع «أحمد» عن قرب.بعد الوصول إليه، ومعرفة وجود والدة «أحمد» وشقيقه الأصغر فى القاهرة كانت استجابته فى الحديث سريعة مع «حسان»، وغمرته السعادة لما عرضه عليه من إعادته إلى أمه: «طلبنا منه رقمها أو رقم أخيه فقال أنا موبايلى اتسرق منى ومش حافظ رقم حد منهم، فبعت معه رسالة ورقية لوالدته يطلب فيها تتواصل معايا على أرقام التليفونات، ونقدملهم الخدمة والمساعدة فى القاهرة ونتابع حالة أحمد مع بعض».درس «أحمد» إدارة الأعمال، وهو محب لتلقى العلاج حتى يسترد صحته ويقوى على العمل ويعتمد على نفسه حسب قول «حسان»: «لقينا إنو أفضل حل لأحمد إنو يرجع لوالدته ويتلقى الرعاية والاهتمام»، وعن سبب تغيبه عن أسرته يوضح: «ما كان صريح أحمد بهى النقطة بما يكفى، ولكن حالته الصحية والتشنجات العنيفة اللى بتجيله كانت بتعذب أمه كتير، وهو ما بدو يسببلها الألم بالإضافة لأخوه اللى أصغر منه ما كان بيراعى وضعه الصحى، هم محتاجين توعية بحالة أحمد وطريقة علاجه والاهتمام فيه».ومن هذا المنطلق ساعد «حسان» ورفيقته إيصال «أحمد» إلى محطة مصر، وتكفلا بدفع قيمة الأجرة بما يكفى وصوله إلى حى العجوزة محل إقامة والدته، على أن تتواصل بنفسها، بموجب الرسالة الورقية، مع «حسان»، والذى يثق من وصول الشاب إلى والدته رغم حالته: «من كلام أحمد هو عارف العنوان ويقدر يوصل هناك، وعارف شو راح يركب علشان يوصل لبيتهم، وكمان هو بيتكلم بطريقة سليمة وعارف اسمه كويس واسم والدته واسم أخوه».«أهل الخير بالإسكندرية كانوا بياخدوه للمشفى يتلقى العلاج»، بهذه العبارة نقل «حسان» حديثه عن مساعدات المصريين لـ«أحمد»، مردفًا: «المصريين أهل البلد كانوا متعاطفين مع الحالة بشكل إيجابى جدًا، وكل واحد بنيته يساعد ويقدم اللى يقدر عليه، وحسب التعليقات فى ناس فعلًا راحت للمكان وما لقوا أحمد موجود، وسألوا أهل المنطقة عنه حكولهن إنو فى حدا إجا وساعده».ويتابع «حسان»: «هانى أبوعقيلة صاحب المنشور الأول عن أحمد قعد معاه لما كان رايح لشغله، وقاله إنو راح أصورك وأبعتها للفيس يمكن حدا يساعدك، وفعلا خلال أقل من ساعة من المنشور كنا عنده، ومن المزاح هانى اتأخر على شغله لما كان يفطر مع أحمد، وقاله (لو رفدونى من شغلى راح آجى أقعد جنبك)».



