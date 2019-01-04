تراجع في 3 بنوك.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية بختام تعاملات اليوم

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تراجع في 3 بنوك.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية بختام تعاملات اليوم

شهدت أسعار الدولار والعملات الأجنبية بختام تعاملات اليوم، الأحد 5 يناير 2019 ، استقرارا أمام الجنيه وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك الأهلى المصرى، إلا أن الورقة الخضراء تراجعت بثلاث بنوك عاملة في مصر هي عودة، والمصري الخليجي ومصر إيران.

وفيما يلي نستعرض سعر الدولار اليوم، الأحد 5 يناير 2020 ، وأسعار العملات الأجنبية:

سعر الدولار والعملات الأجنبية:

سعر الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، الأحد، شراءً 15.98 جنيه، وبيعا 16.10 جنيه بتراجع قرش للشراء وإرتفاع أخر للبيع.

سعر اليورو​

بينما سجل سعر اليورو​ اليوم، الأحد، شراءً 17.84 جنيه، وبيعا 17.99جنيه بارتفاع 5 قروش للشراء عن مستهل التعاملات.
سعر الجنيه الاسترليني​

أما سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم، الأحد، فقد سجل شراءً 20.93 جنيه، وبيعا 21.05 جنيه بارتفاع 6 قروش للشراء.

الفرنك السويسري​

وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم، الأحد، شراءً 16.43 جنيه، وبيعا 16.54 جنيه.

سعر الـ 100 الين اليابانى

أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، الأحد، فقد سجل شراءً 14.79 جنيه، وبيعا 14.88 جنيه.

سعر اليوان الصينى

سجل اليوان الصينى اليوم، الأحد، شراءً 2.29 جنيه، وبيعا 2.31 جنيه.

المصدر: صدى البلد

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