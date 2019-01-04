

تراجع في 3 بنوك.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية بختام تعاملات اليوم تراجع في 3 بنوك.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية بختام تعاملات اليوم

شهدت أسعار الدولار والعملات الأجنبية بختام تعاملات اليوم، الأحد 5 يناير 2019 ، استقرارا أمام الجنيه وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك الأهلى المصرى، إلا أن الورقة الخضراء تراجعت بثلاث بنوك عاملة في مصر هي عودة، والمصري الخليجي ومصر إيران.



وفيما يلي نستعرض سعر الدولار اليوم، الأحد 5 يناير 2020 ، وأسعار العملات الأجنبية:



سعر الدولار والعملات الأجنبية:

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