هل زوجة الأب من المحارم .. الإفتاء توضح| فيديو

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هل زوجة الأب من المحارم .. قال الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، إن زوجة الأب تعد في مقام الأم التي يحرم الزواج بها، مشيرًا إلى أنه رغم ذلك لا يجوز لأبناء زوجها أن يروا شيئًا من عورتها لكن يجوز رؤيتها بملابس «المَهنة» التي تعمل بها في البيت.



وأوضح «عبدالسميع» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل زوجة الأب من المحارم ؟ أنه يجوز لزوجة الأب أن يظهر منها أمام أبناء زوجها شيئًا من مقدمة ذراعها أو شيئًا من رقبتها؛ لأنها لا يجوز لهم الزواج بها بعد موت أبيهم أو طلاقه لها، لقوله تعالى: « وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (22) »النساء.



هل زوجة العم من المحارم

كان الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، قد قال إن زوجة العم ينبغي أن تتعامل مع أبناء أخ زوجها باعتبارهم أجانب عنها بحيث تكون أمامهم بـ الزي الذي يراها غيرهم به من الأجانب .

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وأوضح«وسام»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس وك، ردًا على سؤال: هل زوجة العم من المحارم ؟ أن زوجة العم ليست من المحارم التي يجوز التعامل معها كما يتعامل الرجل مع أخته وأمه، مؤكدًا أنه لا يجوز أن يرى الإنسان من زوجة عمه إلا ما ظهر منها بعد لبسها الحجاب الشرعي الذي يستر جميع جسدها فيما عدا الوجه والكفين.حكم الزواج من زوجة العمكان الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء،قد قال إن زوجة العم ليست من المحرمات في النكاح بالنسب أو الرضاع؛ لأن المحرمات من النسب هن السبع اللائي ذكرهن الله تعالى في آية النساء.واستشهد «جمعة» فى فتوى له، بقوله تعالى: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا»، [النساء: 23].وتابع: «مضافا إليهن زوجة الأب وكذلك هن محرمات من الرضاع»، مؤكدا أنه ليس من بين النساء المحرم على الرجل الزواج بهن زوجة العم ولا يضر زواج ذاك العم من أم من يريد الزواج من زوجته الأخرى، منوها إنه يجوز للرجل أن يتزوج من زوجة عمه ما لم يكن هناك مانع آخر من رضاع أو غيره.https://www.facebook.com/EgyptDarAlIfta/videos/670374253499903/?t=0