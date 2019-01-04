

ارتفاع جديد بـ6 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم الأحد بختام التعاملات ارتفاع جديد بـ6 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم الأحد بختام التعاملات

ارتفعت أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم، الأحد 5 -1-2020، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا في الأسواق 694 جنيها للجرام بارتفاع 5 جنيهات عن المستهل، حيث كان يسجل صباحا 689 جنيهًا، وذلك وفقا لموقع "إيجيبت جولد برايس توداي" المتخصص.



ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة سعر الذهب بالجرام في مصر اليوم، الاحد، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.



سعر جرام الذهب عيار 21

وسجلت أسعار الذهب اليوم الأحد 5 يناير 2020 عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 694 جنيهًا للجرام من دون مصنعية، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 سجل 793 جنيهًا بارتفاع 6 جنيهات عن المستهل.

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سعر جرام الذهب عيار 18وبلغ سعر جرام الذهب اليوم الاحد، عيار 18، حوالى 595 جنيهًا بارتفاع 4 جنيهات عن الصباح، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 14 سجل 463 جنيها.السعر العالمي للذهببينما سجل السعر العالمى للذهب حوالى 24,667 جنيها للأوقية.الجنيه الذهبأما سعر الجنيه الذهب فقد سجل 5,552 جنيها.أسعار الذهب بالمصنعيةوتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.