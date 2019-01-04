أعلنت وزارة المالية نتائج طروحات أذون الخزانة، الأحد، حيث سجل أعلى عائد على الأذون أجل 91يوما، 14.84%، وأقل عائد 14.50%، ومتوسط العائد 14.82%، وتم تغطية الاكتتاب 3 مرات.
وسجل العائد على الأذون أجل 273 يومًا، 14.91%، وأقل عائد 14.70%، ومتوسط العائد 14.86%، وتم تغطية الاكتتاب مرتين.
وطرح البنك المركزي المصري، الأحد، أذون خزانة، بقيمة إجمالية تبلغ 14.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 4 مليارات جنيه لأجل 91 يوما، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 10.5 مليار جنيه لأجل 273 يوما.
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التعليقات على تراجع العائد على أذون الخزانة اليوم
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