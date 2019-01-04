

تراجع العائد على أذون الخزانة اليوم تراجع العائد على أذون الخزانة اليوم

أعلنت وزارة المالية نتائج طروحات أذون الخزانة، الأحد، حيث سجل أعلى عائد على الأذون أجل 91يوما، 14.84%، وأقل عائد 14.50%، ومتوسط العائد 14.82%، وتم تغطية الاكتتاب 3 مرات.



وسجل العائد على الأذون أجل 273 يومًا، 14.91%، وأقل عائد 14.70%، ومتوسط العائد 14.86%، وتم تغطية الاكتتاب مرتين.



وطرح البنك المركزي المصري، الأحد، أذون خزانة، بقيمة إجمالية تبلغ 14.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 4 مليارات جنيه لأجل 91 يوما، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 10.5 مليار جنيه لأجل 273 يوما.

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وبحسب الموازنة، تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.وشهد العائد على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة الأخيرة، تراجعًا ملحوظًا بعد خفض العائد من قبل البنك المركزي على الإيداع والإقراض، ما تسبب في تراجع العائد على أدوات الدين الحكومي أيضا.