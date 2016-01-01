تسجيل صوتي لخيرت الشاطر يكشف نيات الإخوان الخبيثة تجاه حكم مصر

عرضت الإعلامية أماني الخياط تسجيل صوتي لخيرت الشاطر نائب المرشد السابق لجماعة الإخوان الإرهابية يكشف من خلاله نيات الإخوان الخبيثة تجاه حكم مصر.
وذكر خيرت الشاطر في التسجيل الصوتي الذي أذاعته أماني الخياط خلال برنامج «الكبسولة» المذاع على قناة «أكسترا نيوز» على تشكيل حكومة ائتلافية برئاسة الحرية والعدالة، لأن الموقف قد يتغير لاختيار مرشح.
وتساءلت أماني الخياط هل هذه المفاجآت يعطي مساحة للبعض أن يسترجع الأحداث وما قيل وقتها، خاصة اللجان الالكترونية الإخوانية التي كانت تتلاعب بالرأي العام في مصر في هذا التوقيت.
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