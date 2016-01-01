فرحة هستيرية لـ لاعبي الزمالك والجهاز الفني بعد هدف التقدم على طنطا ..فيديو



فرحة هستيرية لـ لاعبي الزمالك فرحة هستيرية لـ لاعبي الزمالك



دخل لاعبو الزمالك والجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، في حالة من الفرحة الهستيرية بعد تسجيل هدف الفوز على طنطا في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري الممتاز.



وحقق فريق الزمالك فوزا مثيرا على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



افتتح الزمالك التهديف في الدقيقة 20 عن طريق عمر السعيد بعد تمريرة رائعة من إسلام طارق ليتوغل بها ويسددها على الفور لتسكن شباك حارس مرمى طنطا .



وأدرك فريق طنطا هدف التعادل فى الدقيقة 45 عن طريق وليد عادل بعد تمريرة رائعة من زميله لينفرد بمرمى محمد صبحي حارس الزمالك ليسددها بإتقان وتسكن الشباك على الفور.



وأضاف فريق طنطا الهدف الثاني فى الدقيقة 69 عن طريق وليد عادل من ركلة الجزاء .



وخطف الزمالك هدف التعادل فى الوقت 88 عن طريق محمد أوناجم بتسديدة داخل منطقة الجزاء .



ونجح زيزو البديل من إحراز الهدف الثالث فى الوقت القاتل من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء .



وبهذه النتيجة يفقز الزمالك الي المركز الثالث برصيد 21 نقطة ، بينما تجمد رصيد طنطا الى النقطة 10 فى المركز الخامس عشر.

