أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتبارا من غد الاثنين وحتى يوم الجمعة المقبل، حيث تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة على بعض المناطق الصحراوية والمكشوفة مما يزيد من الاحساس بالبرودة وتؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.
وتسقط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية، كما تمتد متوسطة الشدة إلى مناطق من الوجه البحري، يوم الثلاثاء، وتمتد يوم الأربعاء، في سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد ويصاحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على معظم الأنحاء لتكون أقل من المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح ما بين 3 لـ 4 درجات مئوية والطقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع في وسط سيناء وشمال الصعيد.
وعن القاهرة الكبرى، متوقع أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق ويزيد من الاحساس بشدة برودة الطقس يصاحب ذلك حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار قد تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل.
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التعليقات على تبدأ غدا.. الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد حتى الجمعة
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