تبدأ غدا.. الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد حتى الجمعة



موجة غير مستقرة تضرب البلاد موجة غير مستقرة تضرب البلاد



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتبارا من غد الاثنين وحتى يوم الجمعة المقبل، حيث تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة على بعض المناطق الصحراوية والمكشوفة مما يزيد من الاحساس بالبرودة وتؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.



وتسقط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية، كما تمتد متوسطة الشدة إلى مناطق من الوجه البحري، يوم الثلاثاء، وتمتد يوم الأربعاء، في سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد ويصاحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على معظم الأنحاء لتكون أقل من المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح ما بين 3 لـ 4 درجات مئوية والطقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع في وسط سيناء وشمال الصعيد.



وعن القاهرة الكبرى، متوقع أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق ويزيد من الاحساس بشدة برودة الطقس يصاحب ذلك حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار قد تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل.

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وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة، فإنها تتراوح على القاهرة والوجه البحري ما بين 15 لـ 16 للعظمى و8 لـ 9 للصغرى، وعلى السواحل الشمالية تتراوح ما بين 14 لـ 15 للعظمى ومن 9 لـ 10 للصغرى، وعلى شمال الصعيد تتراوح ما بين 15 لـ 16 للعظمى ومن 5 لـ 6 للصغرى، وعلى جنوب الصعيد تتراوح ما بين 18 لـ 19 للعظمى و8 لـ 7 للصغرى، وعلى جنوب سيناء تتراوح ما بين 18 لـ 19 للعظمى و12 لـ 14 للصغرى.وناشدت هيئة الأرصاد الجوية كافة الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.