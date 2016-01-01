عاجل .. هجوم على قاعدة عسكرية أمريكية في كينيا

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هجوم على قاعدة عسكرية أمريكية


كشفت وسائل إعلام غربية عن وقوع هجوم شنته حركة الشباب الصومالية، على قاعدة عسكرية تابعة للجيش الأمريكي والجيش الكيني في منطقة لامو الكينية.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء فإن حركة الشباب الصومالية اقتحمت قاعدة عسكرية في منطقة لامو الكينية، دون الإعلان عن عدد القتلى والمصابين.

ويشير الهجوم إلى مدى تصميم الحركة على مواصلة هجماتها الفتاكة بالقنابل والأسلحة رغم إخراجها من قواعدها في العاصمة الصومالية مقديشو وغيرها من المناطق منذ سنوات.

يذكر أن هذه القاعدة يستخدمها كلا من الجيشين الأمريكي والكيني في منطقة لامو.

بدأ الهجوم على القاعدة الساعة الرابعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي الكيني، جرى تنفيذه عبر حركة الشباب.

المصدر: رويترز

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