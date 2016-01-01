قالت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الأحد يشهد تحسنا نسبيا فى الأحوال الجوية، حيث إن هناك ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة بحوالى درجتين تقريبًا، لافتة إلى أن درجة الحرارة العظمى ستصل إلى 17 درجة على القاهرة.
وأضافت إيمان شاكر، فى لقاء خاص على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر مازالت حتى الآن متأثرة بالرياح الجنوبية الغربية التى تكون جافة إلى حد ما وتنخفض معها درجة الحرارة، والتى بدورها تشعرنا ببرودة الجو واضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.
وأوضحت أن فرص سقوط الأمطار مازالت متواجدة على السواحل الشمالية والوجه البحرى وتنعدم على القاهرة، مشيرة إلى أنه بداية من الغد الاثنين ستبدأ حالة من عدم الاستقرار فى الحالة الجوية وستسمر حتى يوم الجمعة القادم.
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التعليقات على أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية طوال الأسبوع.. فيديو
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