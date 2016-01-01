قبل موقعة الليلة.. ما هو سر العداء بين ليفربول وإيفرتون؟



ليفربول وإيفرتون ليفربول وإيفرتون



يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية مواجهة من العيار الثقيل، اليوم، الأحد، في تمام السادسة مساء، ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.



ليفربول ضد إيفرتون

ويسعى ليفربول لتأكيد تفوقه على إيفرتون بتحقيق الفوز عليه في مباراة اليوم وإقصائه من كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد سحقه بخمسة أهداف مقابل هدفين في الدور الأول من البريميرليج.



على الجانب الآخر يطمح إيفرتون في الثأر من الريدز، بطرده خارج كأس الاتحاد.

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سر العداء بين ليفربول وإيفرتونالعداء بدأ عام 1892، عندما قرر رجل الأعمال جون هولدنج مالك ملعب " أنفيلد الحالي" زيادة سعر الإيجار على إيفرتون، وهو ما رفضته إدارة التوفيز، وقررت مغادرة ملعب أنفيلد.قامت إدارة التوفيز بشراء قطعة أرض بجانب ملعب أنفيلد، وقام ببناء ملعب " جودسون بارك الحالي.رد هولدنج على إدارة إيفرتون، بإنشاء نادي ليفربول في نفس العام، وجعله منافسا لـ إيفرتون، وبدأت الحرب بين الناديين على الصفقات واشتعل الصراع في الملعب.