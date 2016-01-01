يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية مواجهة من العيار الثقيل، اليوم، الأحد، في تمام السادسة مساء، ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.
ليفربول ضد إيفرتون
ويسعى ليفربول لتأكيد تفوقه على إيفرتون بتحقيق الفوز عليه في مباراة اليوم وإقصائه من كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد سحقه بخمسة أهداف مقابل هدفين في الدور الأول من البريميرليج.
على الجانب الآخر يطمح إيفرتون في الثأر من الريدز، بطرده خارج كأس الاتحاد.
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التعليقات على قبل موقعة الليلة.. ما هو سر العداء بين ليفربول وإيفرتون؟
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